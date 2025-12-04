Il mondo FQ

Dopo Roma anche nel bagno di un liceo di Lucca spunta la “lista stupri” con i nomi di due studentesse

Secondo caso dopo quello del liceo Giulio Cesare di Roma. Una delle due ragazze nella lista denuncia e dice: "Ho già fatto ciò che dovevo fare e i colpevoli prima o poi verranno fuori"
Dopo Roma arriva anche Lucca. Un elenco con i nomi di due studentesse accompagnato dalla scritta “Lista stupri è comparso nei bagni del liceo scientifico Vallisneri nel centro della città toscana. Una delle poche differenze il pennarello usato: nero. Era rosso quello utilizzato al liceo Giulio Cesare di Roma. Ad accompagnare l’elenco nel lice di Lucca anche un disegno di genitali femminili. Rimosso insieme la scritta dal personale che ha allertato la dirigente scolastica, Maria Rosaria Mencacci. A seguito è stata chiamata la polizia.

Sebbene gli autori del gesto non siano ancora stati identificati, le indagini della Questura di Lucca sono in corso. Il gesto sembra essere un tentativo di emulare l’pisodio analogo avvenuto nei giorni scorsi al liceo romano. A scoprire la lista è stato uno studente nella tarda mattina di martedì. Il ragazzo ha scattato una foto avendo anche riconosciuto il nome di una sua amica. Una delle due ragazze presenti all’interno dell’elenco si è presentata in questura nel pomeriggio sporgendo denuncia contro ignoti.

La ragazza ha scritto sul gruppo congiunto dei rappresentanti studenteschi: “Domattina, a scuola ci entro e lo farete anche tutti voi, perché tra di noi c’è anche quello o quelli che hanno fatto quella scritta; già si è sentito in potere di ledere la mia persona e quella dell’altra ragazza, figuratevi se gli regalo un’ora o di più fuori dalla classe. Chiunque sia stato per ora continuerà a vivere la sua vita, sentendosi la m…a che è anche se ne dubito visto ciò che ha fatto. Al di fuori di ciò io ho già fatto ciò che dovevo fare e i colpevoli prima o poi verranno fuori”. Come riportato dal Tirreno una delle rappresentanti di istituto ha definito “abominevole” l’accaduto mentre un altro ha dichiarato di aver parlato con la ragazza: “Mi è sembrata tranquilla: questo mi fa pensare che possa trattarsi solo di un brutto gioco”. Avanzata anche l’idea di uno sciopero, rifiutato però dalle due ragazze.

