Assalto alla sede de La Stampa: il momento in cui i manifestanti pro Palestina entrano nell’edificio – Video

di Local Team per Il Fatto
Le immagini degli attivisti che hanno fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese
Alcuni manifestanti pro Palestina durante il corteo del 28 novembre hanno fatto irruzione nella sede de La Stampa in protesta contro quelle che ritengono posizioni filo-israeliane del quotidiano. I manifestanti hanno anche imbrattato i muri esterni. Le immagini

