“Ero in buco nero, ora ho fatto pace con me stesso”: De Minaur qualificato alle semifinali Atp Finals grazie a un solo game

L'australiano era uscito devastato dalla sconfitta con Musetti: dopo 48 ore è rinato e adesso si giocherà la semifinale a Torino contro Sinner

Lo sport sa essere tremendo. Figurarsi il tennis, lo sport del diavolo per eccellenza. Lo ha imparato sulla sua pelle Alex De Minaur, passato nel giro di 48 ore da quello che ha definito “uno dei giorni peggiori della mia carriera” alla gioia insperata per la qualificazione alle semifinale delle Atp Finals 2025: sabato a Torino sfiderà Jannik Sinner. Sembrava impossibile, dopo la sconfitta dell’australiano contro Lorenzo Musetti. Invece De Minaur è risorto, ha battuto Taylor Fritz in due set e alla fine si è preso perfino la qualificazione. Grazie a un solo game vinto in più rispetto allo statunitense.

Già, un solo game ha fatto la differenza. È l’effetto, forse un po’ paradossale, della formule delle Atp Finals, che anche Musetti ha definito elegantemente “beffarda“. Infatti, dietro ad Alcaraz primo, nel gruppo Connors hanno finito in tre alla pari. De Minaur, Fritz e Musetti, tutti con un successo. Quando tre tennisti sono appaiati, non contano gli scontri diretti. Conta prima il numero di set vinti e persi, il criterio che messo l’azzurro fuori corsa. De Minaur e Fritz invece erano pari anche nel quoziente set. Quindi a fare la differenza è stato il numero di game vinti e persi: 37 a 39 per l’australiano, 36 a 39 per l’americano. Se solo Fritz fosse riuscito a vincere un game in più nello scontro diretto, ora ci sarebbe lui in semifinale.

De Minaur in conferenza stampa, senza ancora essere certo della qualificazione, aveva già raccontato le sensazioni date da una rinascita insperata: “Ero in un buco davvero nero, avrei potuto dire che odio il tennis e oggi siamo qui, due giorni dopo, e mi sento benissimo. È incredibile. Ma più di tutto, al di là del risultato, ho fatto pace con me stesso”. Dallo sconforto dopo la sconfitta con Lorenzo Musetti, alla felicità per la prima vittoria stagionale contro un top ten. Che poi è valsa perfino il passaggio in semifinale. Anche se De Minaur parla di “sollievo più che di gioia”. A cui si è aggiunta anche un po’ di fortuna. Che arriva sempre nei momenti meno attesi.