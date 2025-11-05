Il meglio del tennis alla Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre: è il momento delle Atp Finals 2025, il torneo tra i migliori otto del mondo che chiude la stagione tennistica prima della Coppa Davis. Jannik Sinner è il campione in carica, dopo lo storico primo trionfo un anno fa. L’altoatesino vuole ripetersi e se lo dovesse fare, avrebbe l’opportunità di chiudere l’anno da numero uno al mondo, Anche se tutto dipenderà soprattuto da Carlos Alcaraz, a cui basta vincere tre partite per riprendersi la vetta del ranking. Lo scorso anno lo spagnolo ne vinse soltanto una, perdendo le altre due e uscendo al Round Robin (la prima fase, quella a gironi). Al contrario Sinner fece cinque su cinque, vincendo le tre partite iniziali e poi trionfando in semifinale e finale. Lo scorso anno l’azzurro conquistò 4.881.100 dollari (cifra per il campione imbattuto), ma quest’anno il vincitore incasserà di più: sarà una cifra record per un torneo Atp.

ATP Finals Torino 2025, il montepremi del singolare

Un torneo e un montepremi da record per gli otto giocatori migliori del mondo. Le Atp Finals, in programma dal 9 al 16 novembre alla Inalpi Arena di Torino, segneranno un nuovo primato per il tennis. Se infatti il futuro campione dovesse chiudere da imbattuto il torneo (con un tre su tre nel girone, come accaduto lo scorso anno a Jannik Sinner), si aggiudicherà un premio di 5.071.000 dollari, con una crescita quindi del 3,9% rispetto ai 4.881.100 dollari della scorsa stagione.

Il prize money complessivo distribuito durante l’evento sarà di 15.5 milioni di dollari. Nel dettaglio, ogni match dalla semifinale di singolare in poi varrà più di un milione di dollari. I vincitori delle semifinali guadagneranno 1.183.500 dollari. La vittoria in finale, presa singolarmente, varrà 2.367.000 dollari.

