L'australiano è stato vicinissimo a vincere la sfida conrto Musetti alle Atp Finals: ha servito per il match nel terzo set. Le sue parole dopo la sconfitta

“Penso che sia una buona cosa non esprimere i miei sentimenti in questo momento, perché sono piuttosto cupi. Non so quante volte potrei sopportare una sconfitta come questa”. A dirlo, nella conferenza stampa post partita, è stato Alex De Minaur, sconfitto da Lorenzo Musetti alle Atp Finals in una partita spettacolare e ricca di colpi di scena e ribaltoni.

Deluso, quasi affranto e scuro in volto, De Minaur si è presentato in sala stampa per parlare del match. Una partita che l’australiano aveva quasi vinto: dopo aver perso il primo set, De Minaur è stato cinico nel secondo set (dove ha sfruttato l’unica palla break) e nel terzo ha servito per il match.

Lì è cambiata la partita: è arrivato il controbreak di Musetti, che ha poi vinto altri due game consecutivi, vincendo la sfida. “È stato uno di quegli anni in cui ho avuto un sacco di incontri che avrebbero dovuto andare come volevo e invece non è andata così, quindi non mi sento benissimo – aggiunge -. Devo parlare con il mio team e cercare di risolvere questi problemi, che non possono continuare a verificarsi”.

De Minaur ha concluso continuando a mostrare tutta la sua frustrazione: “Se voglio davvero fare sul serio nel fare il passo successivo nella mia carriera, queste partite non posso perderle. Sto arrivando a un punto che mentalmente mi sta uccidendo. Devo vincere partite come questa, è una cosa che se non si risolve, mi mangerà vivo – ribadisce -. Devo risolverla il prima possibile. Non so quante volte potrei sopportare una sconfitta come questa”.