Atp Finals 2025, la situazione aggiornata dei gironi: nuova classifica e risultati
Il duello a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per il trono di numero 1 nel mondo. L’eroica vittoria di Lorenzo Musetti che lo rimette in corsa per la qualificazione. E gli altri possibili incroci in vista delle semifinali. Ecco la situazione aggiornata dei due gironi delle Atp Finals 2025 in corso a Torino: il gruppo Bjorn Borg, con Sinner, e il gruppo Jimmy Connors, con Alcaraz. I primi due classificati nei gironi si qualificano per le semifinali: giocheranno primo contro secondo. Se due o più giocatori chiudono con pari vittorie, la classifica viene determinata in base al risultato dello scontro diretto (se sono solo due), oppure guardando la percentuale di set ed eventualmente di game vinti.
GRUPPO BORG: LA NUOVA CLASSIFICA
- Jannik Sinner (Ita) 1-0 (set 2-0, game 13-6)
- Alexander Zverev (Ger) 1-0 (set 2-0, game 13-9)
- Ben Shelton (Usa) 0-1 (set 0-2, game 9-13)
- Felix Auger-Aliassime (Can) 0-1 (set 0-2, game 6-13)
RISULTATI DEL GRUPPO BORG
Zverev (Ger) b. Shelton (Usa) 6-3, 7-6
Sinner (Ita) vs Auger-Aliassime (Can) – 7-5, 6-1
Zverev (Ger) vs Sinner (Ita) – mercoledì ore 20.30
Shelton (Usa) vs Auger-Aliassime (Can) – mercoledì ore 14
Sinner (Ita) vs Shelton (Usa) – venerdì
Auger-Aliassime (Can) vs Zverev (Ger) – venerdì
GRUPPO CONNORS: LA NUOVA CLASSIFICA
- Carlos Alcaraz (Esp) 2-0 (set 4-1, game 32-23)
- Taylor Fritz (Usa) 1-1 (set 3-2, game 27-26)
- Lorenzo Musetti (Ita) 1-1 (set 2-3, game 24-28)
- Alex De Minaur (Aus) 0-2 (set 1-4, game 24-30)
RISULTATI DEL GRUPPO CONNORS
Alcaraz (Esp) b. De Minaur (Aus) 7-6, 6-2
Fritz (Usa) b. Musetti (Ita) 6-3, 6-4
Alcaraz (Esp) vs Fritz (Usa) – 6-7, 7-5, 6-3
Musetti (Ita) vs De Minaur (Aus) – 7-5, 3-6, 7-5
Fritz (Usa) vs De Minaur (Aus) – Giovedì
Alcaraz (Esp) vs Musetti (Ita) – Giovedì