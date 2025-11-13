Atp Finals, De Minaur fa un regalo a Musetti: ora se l’azzurro batte Alcaraz passa da primo e manda lo spagnolo contro Sinner

La vittoria a sorpresa di Alex De Minaur contro Taylor Fritz regala alle Atp Finals uno scenario intrigante. E carica di ulteriori aspettative la grande sfida di questa sera tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il successo dell’australiano per due set a zero contro l’americano (7-6, 6-3) permette infatti al carrarino di sognare le semifinali e puntare addirittura al primo posto nel gruppo Connors: per riuscire nell’impresa deve fare il miracolo e battere lo spagnolo con qualsiasi risultato, anche in tre set. Insomma, dopo la vittoria di De Minaur è tutto nelle mani di Musetti.

La intricata situazione del girone infatti vede adesso Alcaraz primo con due vittorie, seguito da De Minaur, Fritz e Musetti tutti a quota un successo. Perdendo, anche in tre set, l’azzurro sarebbe fuori per via del quoziente set. Al contrario, lo spagnolo è già certo di andare in semifinale. Ma ora la sfida contro il carrarino vale per lui il primo posto. Che per Alcaraz fa tutta la differenza del mondo. Infatti, con una vittoria il murciano conquisterebbe matematicamente lo scettro di numero 1 al mondo, a prescindere da come finiranno le Atp Finals. Se invece dovesse perdere…

Una vittoria di Musetti stasera riaprirebbe completamente anche la lotta che riguarda il vertice del ranking Atp. A quel punto Alcaraz passerebbe da secondo e in semifinale incontrerebbe proprio Jannik Sinner. In uno scontro che metterebbe in palio di fatto il numero 1 del mondo, sempre che l’altoatesino domani batta Ben Shelton e continui il suo percorso da imbattuto. Uno scenario avvincente, il più spettacolare possibile per le Atp Finals di Torino. Tutto passa dalla possibile impresa di Musetti. Che resta nettamente sfavorito contro Alcaraz. La vittoria di De Minaur però gli regala una chance in più.