Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 14:01

Torre dei Conti, il video del secondo cedimento: crolla la parte sommitale della struttura

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Il filmato del secondo crollo, tanti i curiosi riuniti di fronte all'edificio medievale
Icona dei commenti Commenti

Poco prima delle 13 un secondo cedimento ha interessato la Torre dei Conti, in largo Corrado Ricci. Il crollo ha coinvolto i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la torre medievaledopo il primo incidente che si è verificato nella tarda mattinata di lunedì 3 novembre.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione