Il primo crollo intorno a mezzogiorno, poi un secondo che ha investito i Vigili del fuoco impegnati sul posto ma che sono usciti indenni. Il prefetto: "Ci sono segnali che l'operaio sia in vita. I soccorsi saranno lunghi e rischiosi"

Un operaio è incastrato dalle ore 12 sotto le macerie di una parte della Torre dei Conti in via dei Fori Imperiali a Roma. Un primo crollo della struttura è avvenuto in tarda mattinata, il secondo poco dopo, mentre la squadra dei Vigili del fuoco cercava di intervenire. Undici le persone che erano al lavoro sul posto per un progetto di ristrutturazione, quattro quelle rimaste coinvolte nell’incidente: il più grave è un operaio di 64 anni, trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso mentre altri due, con traumi lievi, hanno rifiutato il ricovero.

I vigili stanno cercando da più di tre ore di intervenire per riuscire a portare in sicurezza il quarto ferito: è stato utilizzato un drone per esplorare la situazione all’interno. Prima del secondo crollo, la squadra era riuscita a portare delle bombole d’ossigeno all’interno. Dopo non sono più riusciti a entrare. Il prefetto Lamberto Giannini, in un punto stampa con i giornalisti, ha dichiarato: “Ci sono segnali che l’operaio sia in vita. I soccorsi saranno lunghi e rischiosi”.

La Torre dei Conti si trova in largo Corrado Ricci ed era interessata da lavori di ristrutturazione, di cui recentemente aveva parlato il sindaco Roberto Gualtieri. Il primo cittadino è accorso sul posto insieme al ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Presente anche il deputato Fdi Federico Mollicone: “C’è apprensione per l’ultimo operaio sotto i detriti. I vigili sono al lavoro ma non si conoscono le sue condizioni”, ha dichiarato a ilfattoquotidiano.it. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose: tra le ipotesi è che ci sia stato un cedimento interno della struttura.

Il restauro, l’allestimento, il recupero strutturale e la messa in sicurezza della Torre dei Conti e della sua parte ipogea hanno come struttura referente la Sovrintendenza Capitolina ed erano coperti da fondi Pnrr per un importo di quasi sette milioni di euro. La durata del progetto: dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2026. Da quanto si legge dal sito del Comune di Roma “dal 2006 (anno dello sgombero degli uffici pubblici) la Torre non è stata più utilizzata né manutenuta, motivo per il quale essa versa in uno stato di totale abbandono, causa del suo degrado sia all’esterno che all’interno”.