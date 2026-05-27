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Ultimo aggiornamento: 9:31

Rovigo, sequestrata discarica abusiva di 4 mila metri quadrati (con rifiuti pericolosi) nell’area del delta del Po

di Redazione Cronaca
Denunciate 5 persone e 3 aziende. Un'area di campagna stracolma di bombole del gas, olii esausti, batterie, carcasse di auto, imbarcazioni, materiali edili. Intervenuti i Vigili del fuoco per motivi di sicurezza
Rovigo, sequestrata discarica abusiva di 4 mila metri quadrati (con rifiuti pericolosi) nell’area del delta del Po
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Una discarica abusiva di rifiuti, inclusi quelli speciali e pericolosi, in un’area di campagna di oltre 4000 mq, composta da quattro terreni e una abitazione privata. I militari della Guardia di Finanza di Rovigo hanno hanno compiuto la scoperta in pieno Parco del Delta del Po, nel comune di Porto Viro. La Procura della Repubblica di Rovigo ha disposto la perquisizione dell’intera area, compresa l’abitazione privata, stracolma di materiale di ogni genere tra bombole del gas, olii esausti, batterie, mentre all’esterno c’era una vera e propria distesa di imbarcazioni, motori per piccoli natanti, carcasse di auto e materiale di risulta edile riconducibile con ogni probabilità a sgomberi e ristrutturazioni.

L’attività è stata condotta insieme al personale di Arpa Veneto, per identificare i diversi materiale, ma anche valutare dell’inquinamento del suolo e della falda acquifera sottostante. L’area ospita carburanti e oli lubrificanti in recipienti privi di alcuna tenuta. Ora sono in corso gli accertamenti: con ogni probabilità, saranno necessari interventi di ripristino dello stato dei luoghi. Alle operazioni hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’intero sito dalle bombole di gpl, metano e acetilene abbandonate nella discarica abusiva. I cinque proprietari dell’area, residenti rispettivamente a Porto Viro, Campagna Lupia, Padova, Mesola e Milano, sono risultati privi dei titoli autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale né, tantomeno, è stata trovata alcuna documentazione attestante la tracciabilità dei rifiuti, motivo per il quale gli investigatori della Fiamme Gialle hanno provveduto a denunciarli per abbandono di rifiuti, compresi quelli pericolosi. Tre società, rispettivamente di Campagna Lupia, Selvazzano Dentro e Milano, alle quali altrettanti indagati avevano intestato i terreni in parola, sono state segnalate alla stessa Autorità Giudiziaria. L’intera discarica abusiva è stata sequestrata.

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