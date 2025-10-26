Aggressione in centro a Milano. Due giovani sono stati accoltellati nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre. L’aggressione è avvenuta in viale Luigi Camoens, tra il parco Sempione e la Triennale. Sul caso indaga la squadra mobile del capoluogo lombardo. Secondo una prima ricostruzione, la chiamata alle forze dell’ordine è arrivata poco prima delle 2.30 di notte. Sul posto sono intervenuti sanitari e polizia.

I due sono stati aggrediti da un gruppo di coetanei. Un diciottenne italiano è ferito al bacino e sotto l’orecchio ed è in gravi condizioni. Portato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ha subito un’operazione. L’altro, di soli 17 anni e di origini egiziane, è stato portato in codice verde al Fatebenefratelli: ha una ferita alla testa ma non è in pericolo di vita.

I ragazzi erano usciti con amici e amiche in un’area della città molto frequentata il sabato sera. Secondo quanto emerso dall’indagine, i due sono stati aggrediti da un gruppo di giovani, dalle prime indicazioni nordafricani, che non conoscevano e che hanno incrociato vicino all’Arco della Pace. Alla base dello scontro ragioni futili, forse a uno sguardo sbagliato o un commento di troppo.

L’aggressione è iniziata dopo le 2. Il gruppo ha prima colpito il diciassettenne e in un secondo momento, arrivati in via Milton, una strada che costeggia il parco, sono passati al diciottenne, che ha avuto la peggio. La squadra mobile, che ha identificato sette o otto giovani del gruppo di amici dei due accoltellati, sta ora raccogliendo testimonianze e tutte le immagini delle telecamere della zona. Gli inquirenti stanno inoltre valutando tutte le segnalazioni di focolai di risse o di qualche esagitato per arrivare agli aggressori.