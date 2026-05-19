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Ultimo aggiornamento: 10:19

Siena, 13 minorenni denunciati per pedopornografia, apologia fascista, detenzione di armi e odio razziale

di Redazione Cronaca
Sequestri e perquisizioni della Digos con l'operazione "Format 18"
Siena, 13 minorenni denunciati per pedopornografia, apologia fascista, detenzione di armi e odio razziale
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13 ragazzi minorenni denunciati dalla Polizia di Stato per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista.

La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri con l’operazione “Format 18”. Tutti i 13 minorenni sono residenti in provincia di Siena. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 nella Questura di Siena.

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