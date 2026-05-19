13 ragazzi minorenni denunciati dalla Polizia di Stato per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull’odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista.

La Digos ha effettuato perquisizioni e sequestri con l’operazione “Format 18”. Tutti i 13 minorenni sono residenti in provincia di Siena. I dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle 12 nella Questura di Siena.