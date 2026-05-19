L'aggressione era legata alla gestione dei due figli, entrambi minorenni e presenti al momento della lite. La donna non aveva mai denunciato per timore di ritorsioni

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Si è scagliato contro la moglie e ha minacciato i carabinieri con calci e pugni: ad Alessandria un uomo di 34 anni è stato arrestato in flagranza di reato con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito, il 34enne ha portato avanti episodi di violenza domestica fin dal 2021.

L’intervento è scattato martedì mattina, quando è stata inviata una pattuglia in un condominio del quartiere Cristo: la segnalazione è arrivata dai vicini, allertati dalle urla di una violenta lite. Giunti al quarto piano dello stabile, i carabinieri sono stati accolti da una donna in stato di forte agitazione. La causa era il marito, già noto alle forze dell’ordine e con un atteggiamento ostile e non collaborativo: oltre a essersi scagliato sulla moglie, il 34enne ha minacciato i carabinieri con calci e pugni, continuando a dare in escandescenze anche dopo essere stato condotto nell’auto di servizio.

Dai colloqui è emerso che l’aggressione della moglie era legata alla gestione dei due figli, entrambi minorenni e entrambi presenti al momento della lite. Secondo quanto raccontato dalla donna – che ha riportato lesioni alla schiena – l’uomo fin dal 2021 è stato protagonista di diversi episodi di violenza domestica, mai denunciati per timore di ritorsioni. Pertanto, dopo la querela, è stato attivato il protocollo del Codice Rosso.

Inoltre, constatate le precarie condizioni igienico-sanitarie dell’appartamento, i figli sono stati affidati ai servizi sociali su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. Il 34enne invece è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta”.