Ha patteggiato una pena di un anno e otto mesi, con la sospensione condizionale, don Carlo Occelli, 50 anni, conosciuto come “don Ocio”, ex responsabile della pastorale giovanile di Cuneo e sacerdote molto attivo sui social, dove commentava il Vangelo e dialogava con i giovani. L’accusa: una relazione con una ragazza che non aveva ancora 16 anni, all’epoca dei fatti già conosciuta come youtuber.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sacerdote avrebbe intrecciato con la giovane, frequentatrice dell’oratorio, un rapporto personale e affettivo durato a lungo. Una relazione definita “consenziente” ma che, per la legge, non può essere considerata tale: in caso di rapporti tra adulti e minorenni sotto i 16 anni, soprattutto se esiste un rapporto di autorità o di educazione, il consenso non è mai valido.

Don Occelli, ordinato sacerdote nel 2001, è stato per anni un volto di riferimento nella pastorale giovanile della diocesi di Cuneo-Fossano e parroco del Cuore Immacolato di Maria. A settembre aveva lasciato l’incarico e, per decisione del vescovo, è stato destinato per un anno a un’esperienza in ambito caritativo su iniziativa della Caritas Italiana. Dopo la condanna con rito di patteggiamento, la vicenda approda anche davanti alla giustizia ecclesiastica: la diocesi ha comunicato che “il vescovo ha adottato immediatamente le procedure canoniche previste non appena informato dei fatti” e che gli atti sono stati trasmessi al dicastero competente della Santa Sede. Il processo canonico è tuttora in corso.