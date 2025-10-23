Il ciclone che sta attraversando l’Italia porterà forti venti e piogge abbondanti nelle zone a Nord-Ovest del Paese e causerà fenomeni meteorologici intensi. Liguria e Toscana sono interessate da ieri da nubifragi e sono anche oggi in allerta arancione. Come fa sapere la Società Meteorologica “tra il pomeriggio e la sera di giovedì è atteso un generale rinforzo dei venti di foehn nelle vallate alpine, con massima intensità in serata, quando raffiche tempestose potranno interessare soprattutto i fondovalle tra Saluzzese, Pinerolese, Val Susa, Lanzo, Canavese e Valle d’Aosta orientale, con picchi anche oltre i 100 km/h. Su pianure e colline l’evento avrà intensità meno straordinaria, ma con raffiche localmente tra i 50 e gli 80 km/h. Nella giornata di venerdì resteranno venti tra moderati e forti, più intensi sulle vallate alpine”.

Più la pressione è bassa, più i venti sono forti. Come fa sapere Lorenzo Tedici, de IlMeteo.it, “questa condizione eolica è associata alla differenza barica che si crea rispetto alle zone circostanti. In pratica l’aria viene richiamata verso l’occhio del ciclone e si creano così i venti di burrasca forte, anche quelli di queste ore. Le raffiche più pericolose sono previste di Ponente o di Libeccio su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio e su tutti settori adriatici; ma attenzione anche sul resto del Nord Italia dove avremo un sensibile rinforzo del vento. Le piogge colpiranno invece il Nord-Ovest e la Toscana fino all’ora di pranzo del giovedì, poi si sposteranno velocemente verso il Nord-Est e l’Umbria; al Sud e sul resto del Centro il tempo sarà più variabile, con rovesci alternati a schiarite”.

Venerdì 24 ottobre il tempo dovrebbe migliorare grazie allo spostamento del ciclone verso Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Persisteranno, comunque, i venti forti di maestrale, che però avranno un graduale declino nel corso della giornata. Il miglioramento continuerà anche nel weekend, ma attenzione a domenica: nelle regioni centrali e tirreniche ci sarà un nuovo peggioramento, che potrebbe durare fino a martedì, per lasciare giusto qualche giorno di bel tempo prima di un’ulteriore perturbazione per la festa di Ognissanti.