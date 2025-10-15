Quello che gli è stato sequestrato ha un valore di mercato stimato intorno ai 4 milioni di euro. A finire in manette in provincia di Varese è un grossista dello spaccio, a cui sono stati sequestrati cinquecento chili di hashish e un chilo di cocaina. L’attività investigativa della polizia di Busto Arsizio ha avuto origine dalle segnalazioni ricevute dagli agenti in merito alla presenza, in una piccola corte del Comune di Ferno (Varese), di alcuni soggetti che effettuavano scambi sospetti. Le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno confermato la segnalazione, e sul posto gli agenti hanno individuato il responsabile dei movimenti, un cittadino marocchino di quarant’anni, che davanti agli investigatori si è mostrato subito molto agitato. La perquisizione eseguita dai poliziotti ha portato alla scoperta di 180 chili di hashish contenuti in 5 sacchetti di iuta nascosti nell’auto del 40enne. La perquisizione è stata poi estesa a un trattore nelle disponibilità dell’uomo, individuato nel comune di Fagnano Olona (Varese), all’interno del quale sono stati trovati altri 36 chili di hashish. L’uomo, con precedenti e pregiudizi per maltrattamenti, furto aggravato e rapina, è stato arrestato e portato in carcere. Gli ulteriori sviluppi degli investigatori del Commissariato di Busto Arsizio hanno consentito di individuare, nelle vicinanze dell’abitato di Ferno, un altro immobile nelle sue disponibilità, all’interno del quale sono stati successivamente trovati e sequestrati circa 270 chili di hashish e quasi un chilo di cocaina.