La Protezione civile ha fatto scattare l'allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su settori della Sicilia. Ma sta per tornare un anticiclone che fino al prossimo weekend garantirà un'ottobrata

Un inizio d’autunno che ha sapore d’inverno. Ma solo per poco. La tempesta tropicale Amy nella giornata di ieri, 5 ottobre, ha raggiunto l’Italia con piogge, mareggiate e crollo delle temperature. Sono state coinvolte le regioni centro-settentrionali, in particolar modo quelle dell’alto Adriatico. Da oggi 6 ottobre la perturbazione atlantica andrà a colpire anche il Sud con temporali e venti forti. La Protezione civile ha fatto scattare infatti l’allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico in Puglia e su alcuni settori della Sicilia: nelle due regioni meridionali sono previsti rovesci di forte intensità e anche grandinate. La perturbazione dovrebbe però già allontanarsi dalla Penisola da domani, 7 ottobre, per raggiungere i Balcani.

Sta per tornare infatti un anticiclone sull’Italia, che poterà sole e temperature miti almeno fino al prossimo weekend. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, ha spiegato che “nei prossimi giorni arriverà la tipica ottobrata, ovvero un periodo più stabile e anche più mite dovuto all’espansione dell’anticiclone. I prossimi giorni quindi trascorreranno all’insegna di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Soltanto sul versante adriatico meridionale in cui soffieranno ancora forti venti da nord, potranno esserci delle veloci precipitazioni”.

Con l’arrivo dell’anticiclone anche le temperature aumenteranno gradualmente, spiega l’esperto. “I valori termici massimi a partire da martedì 7 saliranno fino a superare i 20-22°C su Toscana, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia. Successivamente si potranno toccare addirittura i 24-25°C a Firenze e a Roma. Questa situazione di calma atmosferica verrà solamente disturbata in Sardegna quando arriveranno delle piogge giovedì e venerdì”. L’anticiclone, conclude Sanò, “dovrebbe riuscire a proteggere l’Italia fino al weekend dell’11-12 ottobre, dopo di che il tempo potrebbe subire un nuovo e importante peggioramento”.