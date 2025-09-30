Il mondo FQ

Trovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli: era scomparso ad agosto nei boschi del Trentino

L'11 agosto il missionario era uscito di casa per una passeggiata tra i boschi della Val di Non. Le ricerche erano riprese pochi giorni fa dopo il ritrovamento di cappello e borraccia del prelato
Padre Flavio Paoli era scomparso tra i boschi della Val di Non l’11 agosto. Le ricerche si sono concluse nel peggiore dei modi. Ieri, lunedì 29 settembre, il corpo del missionario è stato trovato in fondo ad un dirupo. Il religioso, 68enne, era rientrato in Italia in attesa della nuova missione in Nigeria. Nel primo pomeriggio dell’11 agosto era uscito di casa subito dopo pranzo per fare una passeggiata nei boschi del paese di Nanno. Il prelato aveva alle 18 un appuntamento con dei parrocchiani, ma non si era presentato. Intorno alle 20.30 era stato raggiunto da una chiamata dei famigliari, ma non era riuscito a comunicare dove si trovasse. Successivamente, il cellulare è rimasto muto, motivando l’allarme dei parenti.

Le ricerche, inizialmente condotte da oltre mille operatori tra professionisti e volontari, sono durate due settimane senza esito. Pochi giorni fa, il ritrovamento della borraccia e del cappello del missionario aveva fatto ripartire le operazioni di search and rescue. Il cadavere è stato individuato nei pressi del fiume Noce, in un bosco nella zona tra Tassullo e Nanno. I Vigli del Fuoco hanno recuperato la salma del prelato e trasferita nella camera mortuaria di Cles.

