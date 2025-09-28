Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:12

A Tel Aviv centinaia di persone in piazza per chiedere la fine della guerra a Gaza – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
La protesta si è svolta mentre Netanyahu si prepara a incontrare Trump
Icona dei commenti Commenti

A Tel Aviv migliaia di persone hanno manifestato chiedendo un accordo che ponga fine alla guerra a Gaza. La protesta si è svolta mentre il primo ministro Benjamin Netanyahu si prepara a incontrare il presidente statunitense Donald Trump, appuntamento considerato rilevante per le prospettive diplomatiche.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione