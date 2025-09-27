Mogol sul palco con Tajani alla festa di Forza Italia. E i vertici di partito cantano e ballano i classici di Battisti – Video

Antonio Tajani e i vertici di Forza Italia che cantano e ballano i classici di Lucio Battisti, entrato da tempo nel pantheon del partito fondato da Silvio Berlusconi. È successo alla festa azzurra in corso a Telese Terme, in provincia di Benevento. Sul palco anche Mogol, definito dal ministro degli Esteri “un grande artista, un poeta che ha ispirato la vita di molti di noi quando eravamo giovani e continua a farci riflettere, perché parla alla testa e al cuore”. “Battisti è parte del pantheon di Forza Italia perché era un inno alla libertà, ma l’autore di quell’inno alla libertà era Mogol, che è parte del pantheon ad honorem”. E Mogol ha ricambiato definendo Tajani “una persona meravigliosa”. Presenti anche i ministri Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Maria Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali).