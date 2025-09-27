Mogol sul palco con Tajani alla festa di Forza Italia. E i vertici di partito cantano e ballano i classici di Battisti – Video

Antonio Tajani e i vertici di Forza Italia che cantano e ballano i classici di Lucio Battisti, entrato da tempo nel pantheon del partito fondato da Silvio Berlusconi. È successo alla festa azzurra in corso a Telese Terme, in provincia di Benevento. Sul palco anche Mogol, definito dal ministro degli Esteri “un grande artista, un poeta che ha ispirato la vita di molti di noi quando eravamo giovani e continua a farci riflettere, perché parla alla testa e al cuore”. “Battisti è parte del pantheon di Forza Italia perché era un inno alla libertà, ma l’autore di quell’inno alla libertà era Mogol, che è parte del pantheon ad honorem”. E Mogol ha ricambiato definendo Tajani “una persona meravigliosa”. Presenti anche i ministri Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Maria Elisabetta Casellati (Riforme istituzionali).
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione