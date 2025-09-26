Sono stati bloccati mentre tentavano di incatenarsi all’ingresso di Montecitorio: sei attivisti di Ultima generazione, raggiunti poi da altri quattro, sono stati fermati dalle forze dell’ordine e trasportati di peso ai varchi di accesso alla piazza. A quel punto gli attivisti si sono seduti a terra, vicino al varco davanti all’obelisco di Montecitorio e si sono incatenati ai paletti di accesso presenti nella piazza. Gli attivisti, che espongono le bandiere della Palestina, stanno protestando per Gaza.

Incatenata con loro c’è anche Liana, che si muove con un girello su cui poggia un apparecchio che la aiuta a respirare: “Sono qui davanti al nostro Parlamento per manifestare per la Palestina libera, martoriata dal governo di Israele, dall’Europa e dall’Italia sua complice. Siamo a dieci passi dal parlamento e non ci fanno entrare”.

Al suo fianco Monica, anche lei tra i manifestanti: “Sono molto preoccupata per quello che accade. Vogliamo che gli equipaggi della Flotilla siano al sicuro e garantiti dal nostro Stato, perché sono cittadini italiani. Siamo qua per chiedere che Meloni utilizzi il suo tempo e il suo ingegno per mettere fine ad accordi economici fruttuosi con Israele”.