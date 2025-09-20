Il mondo FQ

“Persona diversamente abile sequestrata e picchiata senza motivo”: due arresti

La vittima è stata anche spinta in una piscina, nonostante non sapesse nuotare. Fatti compiuti nel Napoletano "per motivi abietti e futili, esclusivamente per diletto"
Il sequestro e poi ore di violenze “per divertimento” ai danni di una persona diversamente abile. È per questo motivo che gli agenti di polizia di Pompei hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a due soggetti. Accusati di aver rapito per ore una persona diversamente abile, di averla costretta a subire reiterate violenze e poi di averla spinta in piscina nonostante non sapesse nuotare: dovranno rispondere dei reati di sequestro e lesioni personali.

I fatti risalgono ad agosto 2024, quando i due indagati hanno prelevato in strada una persona con disabilità, costringendola con la forza a salire a bordo della loro auto, coprendole la bocca per impedirle di chiedere aiuto e mettendole un braccio intorno al collo per impedire ogni tipo di resistenza. La vittima è stata poi portata in un’abitazione per essere trattenuta contro la propria volontà per circa due ore. Sarebbe poi stata ripetutamente offesa, picchiata, gettata nella piscina e costretta con la forza a rimanerci, nonostante non sapesse nuotare e gridasse di non riuscire a respirare. Dalle indagini emerge che la vittima ha riportato lesioni personali in diverse parti del corpo e che, dopo due ore di sequestro, è stata abbandonata in un fondo agricolo.

La Procura di Torre Annunziata, che ha coordinato l’indagine, sottolinea che i due indagati avrebbero agito “per motivi abietti e futili, esclusivamente per diletto, con sevizie e crudeltà inutilmente inflitte a una persona disabile, approfittando della sua minorata capacità di difesa”. A uno dei due indagati l’ordinanza della misura cautelare è stata notificata direttamente nel carcere di Poggioreale, dove già si trovava nell’ambito di un altro procedimento penale.

