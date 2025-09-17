“Per il ministro degli Esteri gli italiani detenuti in Venezuela sono tutti uguali’? Siamo molto contenti quando viene ribadito il principio di uguaglianza previsto dalla nostra Costituzione. Tuttavia situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa.è stato, è un ostaggio, non una persona che ha commesso un reato all’estero. È. Queste le parole di, legale della famiglia Trentini, replicando al titolare della Farnesina, che aveva rivendicato l’impegno delsul caso, al di là delle denunce della famiglia e della società civile sul disimpegno dell’esecutivo. “Il governo non è immobile. Siamo al lavoro, ma gli italiani detenuti in Venezuela sono tutti uguali”, aveva sottolineato Tajani rispetto al caso del cooperante italiano fermato dalle autorità del Venezuela lo scorso novembre e ormai prigioniero da oltre 300 giorni.

Parole alle quali Ballerini replica prima di una nuova udienza del processo sul sequestro, le torture e l’omicidio di Giulio Regeni, a margine di un presidio a Piazzale Clodio a Roma, dove era presente anche la madre di Trentini, Armanda Colusso. Proprio la madre in passato aveva denunciato il silenzio di Giorgia Meloni sul caso del figlio.

“Se diciamo che sono tutti uguali allora bisognerebbe fare per Alberto quello che è stato fatto per Cecilia Sala e quindi cercare immediatamente un contatto con il governo del Venezuela”, ha continuato Ballerini. Anche perché, come svelato dal Fatto, da Caracas fonti diplomatiche avevano spiegato come Palazzo Chigi non avesse “neppure telefonato alle autorità venezuelane”.