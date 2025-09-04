Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Il ministro degli Esteri: "Due siamo riusciti a liberarli, stiamo continuando a lavorare. Non è facile"
Sul caso di Alberto Trentini, cooperante italiano fermato dalle autorità del Venezuela lo scorso novembre e ormai prigioniero da nove mesi, “il governo non è immobile, perché già siamo riusciti a far uscire due cittadini italiani dal carcere. I cittadini italiani che sono detenuti in Venezuela sono tutti uguali, non ci sono quelli che sono più uguali degli altri, quindi il lavoro che stiamo facendo per Trentini è lo stesso lavoro che stiamo facendo per gli altri italiani detenuti: due siamo riusciti a liberarli, stiamo continuando a lavorare. Non è facile”. Queste le parole del ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani al Fattoquotidiano.it, a margine di un evento di Forza Italia alla Camera.
“Io credo che lentamente si possa arrivare a una soluzione positiva, ma non è assolutamente facile. Due li abbiamo liberati, ce ne sono più di dieci ancora detenuti” nelle carceri venezuelane, ha ricordato il titolare della Farnesina. Nelle scorse settimane e mesi, più volte la madre di Trentini, Armanda Colusso, aveva lanciato un appello al governo e denunciato il silenzio di Giorgia Meloni: “Mi chiedo spesso: cosa penserà questo ragazzo del suo Paese che per mesi l’ha abbandonato e non si è attivato abbastanza per liberarlo?”, aveva sottolineato alla mostra del Cinema di Venezia, chiedendo la liberazione del figlio, operatore umanitario arrestato in Venezuela il 15 novembre 2024.
