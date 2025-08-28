Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:50

Alberto Trentini, l’appello della madre: “Cosa penserà del suo Paese che per mesi lo abbandonato? Il governo lo porti a casa”

di F. Q.
Le parole della madre dell'operatore umanitario detenuto in Venezuela alla Mostra del Cinema di Venezia
“Esigiamo che il nostro governo concretizzi gli sforzi per portare a casa Alberto: ogni giorno in più di detenzione attesa produce un’intollerabile sofferenza. Mi chiedo cosa penderà questo ragazzo del suo Paese che per mesi lo ha abbandonato? Vorrei gridare la mia disperazione e che il mio grido oltrepassasse l’oceano, per arrivare in Venezuela chi lo tiene prigioniero da nove mesi. Scrivetene, parlate, passate voce. L’attenzione che si crea grazie alla solidarietà di artisti e giornalisti spero possa spronare chi ancora tentenna”. Sono le parole di Armanda Trentini, madre di Alberto Trentini, l’operatore umanitario detenuto in Venezuela, mentre leggeva una lettera-appello alla presenza del direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, stamani al Lido di Venezia.

