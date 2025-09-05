Il mondo FQ

Regionali Calabria, Conte con Tridico a Cosenza: “È lui il miglior interprete per questo progetto”

Il leader M5s a Cosenza: "Per la sua candidatura c'è stata una richiesta unanime"
“La mossa opportunistica di Occhiuto voleva sorprenderci, ma io ringrazio Pasquale Tridico, qui presente, la mia comunità territoriale per la prontezza nella risposta, ma devo ringraziare anche tutte le forze politiche, anche quelle sociali e culturali, che a gran voce hanno chiesto questa soluzione individuando in Tridico il migliore soggetto. Hanno fatto un miracolo, di generosità, di disponibilità di mettersi al servizio di questa terra, che ha bisogno di una vera svolta, e quindi di qui una coalizione che, in tempi rapidi, si è messa d’accordo attorno un programma condiviso, che ha formato delle liste che mi sembrano molto competitive”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, parlando a un punto stampa a Cosenza, in cui è impegnato con il candidato presidente del centrosinistra, Pasquale Tridico.

