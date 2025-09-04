“Siamo costruendo tutti insieme un progetto per la Campania”. Giuseppe Conte dal palco della festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra affronta il capitolo delle elezioni regionali in Campania. “Non c’è stato nessun patto per posizioni di potere o per ipotecare singole poltrone o altro. La mia comunità non accetterebbe mai”. Per l’ex presidente del Consiglio “ci confrontiamo sul programma. E su questo, è notorio, ho anche incontrato De Luca senior”. La segretaria del partito Democratico Elly Schlein fa il suo personale in bocca a lupo alla candidatura a segretario regionale dem di Piero De Luca, poi “come ho già detto ieri, ribadisco che il più grande segnale di rinnovamento che noi possiamo offrire ai cittadini campani è sostenere la candidatura di Roberto Fico, una candidatura bella, fresca, di una persona onesta che ha già dimostrato da presidente della Camera le sue capacità”.
