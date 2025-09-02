Vieste, muore in auto verso l’ospedale: “Non c’erano né medici né ambulanze”

È morta in auto mentre la figlia la trasportava verso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo perché non erano disponibili mezzi di soccorso. La vittima è Antonia Notarangelo, 76 anni di Vieste, nel Foggiano. Secondo quanto riferito dai familiari, nella notte tra sabato e domenica non c’erano ambulanze disponibili nel paese garganico. “Tutte impegnate”, avrebbero spiegato i sanitari.

I parenti hanno quindi portato la donna al pronto soccorso di Vieste, dove però – secondo il loro racconto – non era presente alcun medico. Sarebbe stato detto loro di tornare il giorno dopo “in caso di peggioramento”. Il figlio Pasquale ha spiegato, denunciando quanto accaduto: “Nessun trasferimento, nessuna urgenza. Mia sorella è partita da sola, di notte, con nostra madre in gravi condizioni. Poco dopo mi ha chiamato: mamma non respira più”. La donna è deceduta lungo la statale, nei pressi di Baia delle Zagare, mentre la figlia guidava verso l’ospedale di San Giovanni Rotondo.

La famiglia si è affidata all’avvocato Pasquale Chionchio, che ha annunciato: “Presenteremo denuncia in sede penale e civile per accertare eventuali responsabilità. Gli evidenti profili riguardano l’intero asse medico e amministrativo”. Il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, ha parlato di “morte inaccettabile” e ha chiesto perché non sia stato attivato l’elisoccorso, previsto – secondo la convenzione siglata negli scorsi mesi – anche per i codici arancioni. “Nessuno deve più morire in mezzo alla strada per le falle del sistema sanitario”, ha sottolineato uno dei figli della vittima.