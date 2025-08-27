Francesco Lollobrigida difende Geronimo La Russa. E lo fa in apertura del proprio intervento, dal palco, al Meeting di Rimini. Nel salutare le istituzioni, infatti, il ministro dell’Agricoltura ha citato anche il figlio del presidente del Senato, Ignazio, sottolineando che “è stato eletto, e sottolineo eletto, e non nominato come sostiene qualcuno che ha cercato di spargere il fango”.