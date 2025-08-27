Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 10:07

“Geronimo La Russa all’Aci? È stato eletto, non nominato”: così Lollobrigida difende il figlio del presidente del Senato

di F. Q.
Icona dei commenti (26)
Le parole del ministro del ministro dell'Agricoltura al meeting di Rimini
Icona dei commenti Commenti

Francesco Lollobrigida difende Geronimo La Russa. E lo fa in apertura del proprio intervento, dal palco, al Meeting di Rimini. Nel salutare le istituzioni, infatti, il ministro dell’Agricoltura ha citato anche il figlio del presidente del Senato, Ignazio, sottolineando che “è stato eletto, e sottolineo eletto, e non nominato come sostiene qualcuno che ha cercato di spargere il fango”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione