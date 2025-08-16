Vertice Trump-Putin, il discorso integrale del presidente Usa (e non parla mai del cessate il fuoco)

Alla vigilia dell’incontro con Vladimir Putin, Donald Trump aveva dichiarato che l’obiettivo era un cessate il fuoco in Ucraina ma alla fine il presidente americano non ha mai menzionato la parola tregua o pace durante le dichiarazioni alla stampa alla fine del bilaterale. Trump ha detto che ci sono stati molti punti di contatto e alcuni da chiarire, ribadendo più volte che avrebbe avuto subito delle chiamate da fare.