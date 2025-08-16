Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 1:56

“Con Trump non ci sarebbe stata la guerra, posso confermarlo”: Putin elogia il bilaterale con il presidente Usa

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
L'intervento di Putin dopo il vertice a porte chiuse con Trump
Icona dei commenti Commenti

Con Donald Trump presidente “non ci sarebbe stata la guerra” in Ucraina. Lo ha detto Vladimir Putin, ripetendo uno degli argomenti cari al presidente Usa. “Posso confermarlo”, ha detto il leader russo durante la conferenza stampa dopo la fine dell’incontro a porte chiuse.

Putin ha confermato che la strada intrapresa con Trump è quella verso la pace in Ucraina e ha sottolineato di aspettarsi che Kiev e l’Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo per la risoluzione del conflitto.

Ecco il discorso di Putin.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione