Con Donald Trump presidente “non ci sarebbe stata la guerra” in Ucraina. Lo ha detto Vladimir Putin, ripetendo uno degli argomenti cari al presidente Usa. “Posso confermarlo”, ha detto il leader russo durante la conferenza stampa dopo la fine dell’incontro a porte chiuse.

Putin ha confermato che la strada intrapresa con Trump è quella verso la pace in Ucraina e ha sottolineato di aspettarsi che Kiev e l’Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo per la risoluzione del conflitto.

Ecco il discorso di Putin.