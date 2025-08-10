Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 11:38

A Parigi tornano i pesci nella Senna, m le specie invasive minacciano l’equilibrio – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (0)
Grazie all'acqua più pulita, la Senna assiste al ritorno annuale di specie ittiche che in precedenza erano scomparse dalle sue acque
Icona dei commenti Commenti

Grazie all’acqua più pulita, la Senna assiste al ritorno annuale di specie ittiche che in precedenza erano scomparse dalle sue acque. Tuttavia, questo fragile equilibrio è minacciato dalla diffusione di specie invasive, come i ghiozzi dell’Europa orientale e il gambero americano. Inoltre, le ondate di calore successive, che abbassano i livelli di ossigeno nel fiume, rappresentano un rischio significativo per alcune popolazioni ittiche.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione