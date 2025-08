L'uomo era ricoverato in condizioni gravi dal 17 luglio all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. La situazione non viene definita dagli esperti come allarmante e il rischio maggiore riguarda i soggetti più fragili

Sono adesso undici le vittime del West Nile, il virus trasmesso tramite le punture di zanzare infette. È infatti arrivata la quinta vittima nel Lazio, dove un uomo di 77 anni, positivo al virus, è morto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. L’uomo era ricoverato in condizioni gravi dal 17 luglio e soffriva di patologie croniche pregresse.

Oltre alle cinque persone decedute nel Lazio, da inizio anno sono morte affette dal West Nile anche cinque persone in Campania e una in Piemonte. La situazione, però, non viene definita dagli esperti come allarmante: il tasso di mortalità del virus è molto basso, pari ad uno a mille, e il rischio maggiore riguarda i soggetti più fragili, con patologie o immunodepressi.

La Regione Lazio si è comunque mossa per contrastare il contagio: il governatore Francesco Rocca ha annunciato uno stanziamento di un milione di euro per le disinfestazioni nei Comuni che non abbiano già provveduto. “Niente allarmismi, come ho già detto non è il Covid”, ha comunque sottolineato il presidente della Regione. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, sono 89 i casi confermati di infezione da West Nile. Questi numeri sono però di giovedì 31 luglio e probabilmente i dati sono già cambiati.