Quarta vittima positiva al virus West Nile nel Lazio. Una donna di 93 anni è morta allo Spallanzani di Roma a causa del virus. La paziente, originaria di Cisterna di Latina, era stata ricoverata al San Paolo di Velletri da dove è stata successivamente trasferita allo Spallanzani. È il quarto decesso che si verifica nella regione e in Italia al momento risultano positive al West Nile 89 persone. I decessi da inizio anno salgono così a 10: 1 in Piemonte, 4 nel Lazio e 5 in Campania.

Il livello più alto di allarme risulta proprio nel Lazio, dove il presidente della Regione Francesco Rocca ha annunciato uno stanziamento di un milione di euro per le disinfestazioni nei Comuni ancora “inadempienti”: “Così nessuno avrà più alibi però ripeto: niente allarmismi, come ho già detto non è il Covid” ha sottolineato il governatore.

Gli esperti hanno infatti sottolineato come il tasso di mortalità del virus, trasmesso tramite le punture di zanzare infette, sia molto basso, pari ad uno a mille, con un rischio maggiore per i soggetti più fragili, con patologie o immunodepressi.