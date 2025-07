West Nile, i dati dell’Iss: 89 casi confermati. Grave un uomo a Padova, nuovi infetti nel Lazio

Aumentano le infezioni da West Nile virus in Italia con 40 forme neuro-invasive che hanno una letalità del 20%. I dati dell'Iss: colpite 31 Province in 10 Regioni

Ottantanove casi confermati, ma già oltre novanta con i nuovi scoperti nelle ultime ore. Aumentano – pur nelle rassicurazioni dell’Istituto Superiore di Sanità e della Società di Igiene – i casi di infezione da West Nile virus. A confermarlo è lo stesso Iss nell’ultimo bollettino, che segnala ancora 8 morti pur essendo nove i decessi con gli ultimi due avvenuti mercoledì in Campania.

Quaranta casi hanno avuto una forma neuro-invasiva, quasi tutti nel Lazio (23) e proprio in Campania (10). La letalità, calcolata sulle forme neuro-invasive finora segnalate, è pari al 20%, in aumento rispetto al 14% dello scorso anno ma in linea con i dati del 2018. Salgono a 31 le Province con dimostrata circolazione del virus appartenenti a 10 Regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sardegna.

Tra i casi più recenti segnalati nelle scorse si apprende di un 54enne di Monselice, nel Padovano, ricoverato in gravi condizioni. La zona in cui risiede l’uomo è stata quindi oggetto di una disinfestazione straordinaria dopo che sono stati interessati 12 chilometri di fossati con prodotti antilarvali. “Non risulta al momento nessun focolaio né a Padova né in Veneto”, sottolinea il locale Istituto di Zooprofilassi.

Tre nuovi casi sono stati rilevati nelle ultime 24, invece, nel Lazio: due a Cisterna di Latina e uno a Sabaudia. Una persona ha sintomi con febbre, mentre due hanno riscontrato la sindrome neurologica. Un nuovo caso è stato segnalato anche a Lecce, individuato in un donatore di sangue asintomatico. Sempre in Puglia, è stato individuato un caso di encefalite da West Nile in un cavallo a Siponto, nel comune di Manfredonia, in provincia di Foggia.