Incidenti mortali in montagna nel weekend. Sono due le tragedie che si sono verificate domenica 3 agosto sui monti del Friuli e in Alto Adige. Carlo Della Pietra, 23enne residente nel Tarvisiano, ha perso la vita la scorsa notte scendendo dal Monte Goriane. L’allarme è scattato questa mattina all’alba, quando i familiari si sono accorti che il giovane non era rientrato a casa. Della Pietra si trovava sul monte “dei tre confini”. Tornando a casa da solo a serata inoltrata, attraverso un sentiero che conosceva molto bene, è scivolato in un canalone.

Il corpo del 23enne è stato individuato nella tarda mattinata di domenica, dalle squadre dei soccorritori. La Sores ha attivato la guardia di finanza, la stazione di Cave del Predil del soccorso alpino, l’elisoccorso regionale, e i vigili del fuoco che hanno setacciato i diversi sentieri nel bosco. Della Pietra è stato avvistato in fondo a un canalone, a circa metà del percorso che scende dal monte, non distante dal tracciato del sentiero principale. Il giovane probabilmente è scivolato a causa del fondo umido dopo le piogge che hanno colpito la zona. Nel canalone è stata immediatamente calata l’equipe tecnico sanitaria dell’elisoccorso regionale, ma purtroppo non c’era più nulla da fare per il 23enne. La salma è stata poi recuperata dalle squadre di terra.

Quello del 23enne non è stato l’unico incidente mortale. Anche un altoatesino di 79 anni è morto precipitando durante un’escursione sul Monte Cavallo, sopra Vipiteno. L’anziano di Valdaora, in val Pusteria, stava percorrendo il sentiero numero 24, quando in un punto piuttosto esposto è scivolato e precipitato. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino nazionale e sud tirolese, ma per il 79enne era ormai troppo tardi. La salma è stata recuperata dagli uomini della guardia di finanza.

Foto d’archivio