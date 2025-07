Incendi in Sardegna, le immagini dal drone dopo la devastazione nel Sassarese – Video

Le immagini dal drone il giorno dopo il maxi rogo divampato tra Codrongianos, Ploaghe e Osilo. Qui un allevatore è rimasto ferito mentre lottava contro le fiamme per salvare l’azienda e i suoi animali. Diversi gli incendi scoppiati in Sardegna in questi giorni: particolarmente intenso quello a Villasimius e Orosei.