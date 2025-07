Un cittadino spagnolo di 57 anni è stato arrestato per furto aggravato nei pressi della stazione di Milano Centrale. È successo la sera di venerdì 25 luglio.

L’uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e guida in stato di ebrezza, aveva individuato una coppia di turisti statunitensi in un locale, dove si erano fermati in attesa del treno per Locarno. Qui si era seduto dietro di loro, aspettando il momento giusto per colpire. Un momento di distrazione era stato sufficiente a dargli il tempo di rubare una borsa con all’interno 5mila euro e uscire attraverso la Galleria dei Mosaici. Una fuga che però è durata poco: l’agire sospetto dell’uomo è bastato per far allarmare alcuni agenti della polizia ferroviaria in borghese, che lo hanno avvicinato e arrestato.