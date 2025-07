“Noi non le chiediamo dichiarazioni in merito al procedimento che pende davanti al tribunale dei ministri e che la vede indagato, noi le poniamo una gigantesca questione politica dalla quale lei non può più scappare a gambe levate come ha fatto fino ad oggi. Noi chiediamo verità”. Inizia così l’interrogazione del gruppo dei parlamentari del Partito democratico al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Almasri.

Il guardasigilli rispetto alle ultime notizie sul caso dichiara: “Qui non c’è nulla di nuovo e nessuna menzogna al Parlamento”. E aggiunge: “Io non capisco come possano essere a conoscenza, seppur in modo parziale ed inesatto, certi organi di stampa di atti coperti da segreto. Aspettiamo le decisioni del Tribunale dei ministri con rispetto, aspettiamo la pubblicazione degli atti, dopodiché, venendo meno il segreto istruttorio, sarà nostro compito riferire in Parlamento”.