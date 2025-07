La Repubblica del 15 luglio ha pubblicato un disarmante spot pro atomo che non vale soltanto per il carico di inesattezze riportate, quanto per lo sponsor che l’ha promosso: nientemeno che il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Prosegue così un’inquietante pratica del governo Meloni: superare le disposizioni di legge in vigore disegnando un futuro sulla base dei desiderata dell’esecutivo senza alcun riscontro nelle istituzioni preposte, in disprezzo del Parlamento e del Paese.

Veniamo all’accattivante sottotitolo dell’inserto citato: “Italia e atomo: il futuro è ora”. Niente di più ingannevole per i lettori e di più denunciabile forse anche ai tribunali competenti, che non possono che fare riferimento ai referendum del 1987 e 2011 che impediscono la costruzione sul territorio nazionale di nuovi impianti nucleari. A dire di Vito De Ceglia (che firma l’inserto del giornale), si tratterebbe di una nuova mirabolante generazione di reattori (SMR e AMR) capaci “di chiudere il ciclo del combustibile in un’ottica di economia circolare”. Una tecnologia – quella di questi piccoli reattori – già confutata su questo blog con argomentazioni e valutazioni ampiamente illustrate. Una soluzione, invece, spacciata qui per “sostenibile” sulla base di una “neutralità tecnologica focalizzata sulle scelte degli obiettivi da conseguire, piuttosto che sui mezzi tecnologici per raggiungerli”. L’atomo acquisterebbe così nuova vita attraverso una sua cospicua ed auspicata realizzazione nell’aggiornamento del PNIE dove “compare per la prima volta un’ipotesi di scenario di produzione da fonte nucleare, con una copertura potenziale tra l’11% e il 22% della domanda elettrica al 2050”. A suffragio di tanta ipotesi c’è perfino – continua l’inserto reso accattivante come un brand – un disegno di legge delega – che il Parlamento non ha mai visto – che “disciplina l’intero ciclo di vita del nucleare: dalla ricerca alla costruzione degli impianti, fino allo smantellamento e alla gestione dei rifiuti”.

Dopo uno sguardo alla fusione nucleare, simpaticamente definita “stella in miniatura”, e grafici colorati che illustrano l’interesse dei Paesi europei e non alla rinascita del nucleare, arriva la celebrazione dell’Alleanza Nucleare Ue cui il ministro Pichetto Fratin ha iscritto il governo italiano, forse senza nemmeno sentire… Mattarella. Già, perché l’obiettivo di questa alleanza è problematico per un Paese che ha registrato due rifiuti referendari ampiamente vinti sull’atomo e che dovrebbe giustificare l’obiettivo dell’Alleanza: “Riconoscere pienamente il ruolo dell’atomo come fonte stabile, sicura e a basse emissioni, da affiancare alle rinnovabili nel percorso verso la neutralità climatica, riducendo la dipendenza da importazioni extra-Ue in un contesto di instabilità globale”. E, inoltre, andrebbe presa per buona la conclusione finale dello spot: che “il nucleare sia la fonte più pulita di tutte (incluse le rinnovabili), considerando l’intero ciclo di vita degli impianti” e che “il costo del combustibile nucleare incide poco sul prezzo finale dell’elettricità”.

Quasi vere queste affermazioni, se non fossero formulazioni parziali. Infatti, essere la fonte più pulita e avere un costo del combustibile stabile sono elementi molto critici se valutati lungo l’intero ciclo di vita del materiale fissile in cui comprendere anche l’estrazione e l’approvvigionamento dell’Uranio (tutto al di fuori dei nostri confini nazionali dove, invece, sorge e tramonta il sole e dove nelle valli e sul mare fischia il vento), oltre alla collocazione delle scorie in depositi definitivi, ad oggi nemmeno alle viste.

Che dire poi dell’LCOE delle rinnovabili ad oggi stimato ad un terzo di quello nucleare ed in continua discesa e dei costi di dismissione e confinamento deli rifiuti che durano financo per trecento generazioni? Dove sta la convenienza , oltre, come penso, l’azzardo da non correre assolutamente a distanza di esattamente 80 anni dalle esplosioni di Trinity, Hiroshima e Nagasaki che sconvolgono ancor oggi la memoria delle testimonianze di chi li ha vissuti?

Ma tant’è: di questo periodo ricorderemo le scommesse, gli azzardi, le facili prevaricazioni rispetto alla scienza e al senso comune, magari con assicurazioni di una limitazione del danno. Infatti, l’inserto (a pagamento?) su Repubblica si chiude con un’assicurazione: “Il punto, per chi sceglie il nucleare, non è sostituire le rinnovabili, ma affiancarle per realizzare la transizione energetica”. Tranquilli, insomma, faremmo convivere due densità di potenza di ordini di grandezza spaventosamente distanti sapendo controllare quella di acqua vento e sole, ma solo a fatica e non definitivamente quella di un atomo che è giunto a noi dalle pressioni inaudite di tempi assai remoti dell’Universo, quando ancora non c’era vita sulla Terra.

Insomma: meno male che tra il dire e il fare c’è di mezzo… il referendum.