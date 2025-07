Maxi rissa venerdì 18 luglio davanti a un bar a Melegnano, alle porte di Milano. La scena è stata ripresa da uno dei residenti: come si vede nel video, è stato necessario l’intervento dei carabinieri. Uno dei militari, a un certo punto, ha esploso due colpi di pistola in aria. Coinvolte una quindicina di persone divise, da quanto si apprende, in due gruppo: uno di italiani e uno di persone provenienti dall’Est Europa.

Video WelcomeToFavelas