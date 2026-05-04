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Ultimo aggiornamento: 14:22

Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino Roma

di Redazione Cronaca
I carabinieri hanno provato a instaurare un dialogo ma l'aggressore non collaborava: dopo l'irruzione è stato bloccato con il taser
Picchia una barista e poi si barrica in casa: arrestato uomo vicino Roma
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Erano circa le 7 di mattina quando è stata aggredita da un uomo mentre apriva il suo bar a Rocca di Papa, vicino a Roma. Nella zona dei Castelli Romani una donna di 61 anni è stata colpita ripetutamente al volto: l’aggressore si è poi barricato nella propria casa poco lontana. Come riporta RomaToday, non riuscendo a instaurare un dialogo, i carabinieri hanno fatto irruzione nell’abitazione bloccando l’uomo con un taser. È stato poi portato in ospedale per accertamenti.

La vittima è stata trasportata al Nuovo ospedale dei Castelli ad Ariccia con rilevanti tumefazioni al volto, ma non è in pericolo vita. Sul luogo della violenza, di fronte al bar Il Carpino in piazza Valerio Gatta, sono arrivati i carabinieri che indagano per definire i motivi dell’aggressione.

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