Sfuriata senza freni di Luigi Crespi, ex sondaggista di Berlusconi e “padre” del contratto con gli italiani siglato dal defunto leader di Forza Italia. Ospite della trasmissione L’aria che tira (La7), lo spin doctor perde le staffe col conduttore Francesco Magnani, “reo”, assieme al giornalista del Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, di smontare la sua narrazione entusiasta dell’epopea milanese.

“Quando si parla di ‘miracolo Milano’ – afferma Crespi commentando l’inchiesta giudiziaria sull’urbanistica del capoluogo lombardo – si parla di una città stordita da Tangentopoli e dagli anni di piombo e che miracolosamente ha trovato uomini, mezzi e strade per ristrutturare tre volte quello che è stata la ricostruzione della Seconda Guerra Mondiale. E, non ci fu neanche un avviso di garanzia”.

Crespi snocciola quindi tutte le trasformazioni urbanistiche milanesi, da piazza Gae Aulenti a City Life fino al passante ferroviario.

Magnani lo interrompe per esigenze di scaletta, ma Crespi la prende malissimo ed esplode: “Mi fai finire o quello che ti dico non è conforme alla rappresentazione che avete fatto?”.

“Non è questione di conformità, è che qui siamo 6 persone”, spiega il giornalista.

Ma il comunicatore incalza: “Se mi hai chiamato mi devi fare finire, altrimenti manda in onda i tuoi servizi. Se mi fai finire democraticamente, io finisco educatamente”.

“Sì, educatamente e anche tempestivamente – ironizza Magnani – perché ci sono altri ospiti”.

“Mi hai interrotto tu – insiste Crespi – Il garbo che hai con me non ce l’hai con gli altri, che sono tutti quanti ‘autorevolissimi imperatori dell’informazione’. Tu e l’amico Barbacetto avete già emesso la sentenza di primo grado, di secondo grado, di terzo grado”.

“Veramente è il contrario – ribatte Barbacetto – Ho detto che non mi importano le questioni giudiziarie”.

Ma Crespi è incontenibile e accusa la stampa di giustizialismo: “Avete citato pure la Ue, li avete già condannati. Tutta la vicenda di Bibbiano non vi è servita a niente come informazione. I magistrati sono imperfetti per natura, possono sbagliare. Lo dico anche ai giornalisti: siate moderati nei confronti di persone che sono stati semplicemente indagate. Scommettiamo che queste persone saranno assolte? E se saranno assolte cosa diciamo? Faremo una puntata con questo tono?”.

Magnani replica ricostruendo la narrazione fatta sulla vicenda milanese, ma l’ex sondaggista non sente ragioni: “Ma Milano ha fatto un miracolo! A Milano ci sono i milanesi e sono loro che hanno fatto il miracolo. Voi dovete smetterla di offendere questa città“.

“Ma noi non vogliamo offenderla – risponde il conduttore – Vogliamo raccontare quello che succede sotto il cielo di quello che un tempo era chiamata la capitale morale”.

“Voi dovete rispettare Milano – rincara Crespi – perché Milano è un punto di riferimento mondiale per tutto il paese ed è il motore che traina simbolicamente il paese. Calpestare Milano significa calpestare il nostro stesso paese, perché Milano è una speranza di futuro”.