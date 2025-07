Scintille tra la vicepresidente del Parlamento Ue, Pina Picierno e il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un panel del congresso della Cisl. La moderatrice chiede conto a Picierno dell’arrivo in Italia, il prossimo 27 luglio a Caserta, di Valery Gergiev, direttore d’orchestra vicino a Puti. La dem non nasconde il suo disappunto e, anzi, invita il governo, rivolgendosi a Tajani, a intervenire: “Sarebbe una ferita inaccettabile per la mia regione, ma credo anche per il nostro Paese”.

Ma Tajani la interrompe: “Ha un passaporto olandese ed è stato invitato dalla regione, il governo non c’entra nulla. Il presidente della Campania è del tuo partito”. “Non puoi fare Ponzio Pilato”, replica ancora Picierno.

Il botta e risposta va avanti per un po’, finché non interviene Davide Guarini, segretario della Fisascat. “Bisogna sempre dire la verità, siccome si è tirato in ballo il governo. Non possiamo fare nulla come governo”, conclude Tajani.