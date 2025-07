Il sindaco - descritto come "provato" - incassa il sostegno della segretaria e la solidarietà esplicita dell'ala riformista, compresi Renzi e Calenda. A Palazzo Marino le prime contestazioni in Aula. L'assessore Tancredi: "Disponibile a dimettermi". Il capogruppo in Regione: "Serve un nuovo piano regolatore, mettere al centro l'emergenza casa"