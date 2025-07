Doveva essere un’attività piacevole, qualcosa di caratteristico da rendere un ricordo per il futuro, ma si è trasformata in una truffa. È quanto successo a Palermo a due turisti spagnoli che si sono visti presentare un conto da cinquecento euro per un’ora in carrozza in centro. Appena pochi giorni prima, interessati all’esperienza, i due avevano chiesto informazioni sui prezzi: intorno ai sessanta euro, gli era stato risposto da più parti. Poi però il conto da oltre otto volte tanto, arrivato all’improvviso e a giro concluso, obbligando la coppia, che si è detta anche un po’ spaventata, a pagare.

Il racconto dell’amaro conto è però arrivato a qualche cittadino palermitano, che ha subito avvisato l’assessore comunale al Benessere animale Fabrizio Ferrandelli: “Mi sono offerto di andarli a prendere a Mondello dove si trovavano e di andare insieme in questura per formalizzare una denuncia e fare partire le indagini – ha spiegato -. Ho fatto di tutto per mostrare loro un volto diverso della nostra città, quello positivo, quello onesto. Il turismo è la carta più importante su cui sta scommettendo Palermo, non possiamo certo permetterci che accadano episodi simili”. Dura reazione anche da parte di Giuliano Forzinetti, assessore alle Attività produttive del Comune di Palermo, che ha definito quanto accaduto “la punta di un iceberg che questa amministrazione non intende più tollerare.”

Su quanto accaduto espressa “ferma condanna” anche da parte del Codacons: “Un episodio vergognoso che danneggia non solo i consumatori, ma anche l’immagine della città e dell’intero comparto turistico siciliano. Si tratta di una vicenda che conferma l’assenza di controlli efficaci e di regole certe in un settore in cui ogni giorno transitano decine di visitatori, spesso ignari e vulnerabili”. L’associazione ha fornito ai turisti un numero WhatsApp – 3715201706 – e un indirizzo mail – sportellocodacons@gmail.com – al quale rivolgersi per ricevere tutela e assistenza in caso di raggiri o richieste economiche spropositate. Il Codacons è tornato anche sul tema delle carrozze trainate da cavalli e delle condizioni degli animali, chiedendo “lo stop immediato di questa pratica”.

FOTO DI ARCHIVIO