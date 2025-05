Un tamponamento senza un apparente tentativo di frenata. In piena autostrada, in rettilineo. A provocarlo un bus con a bordo 30 piccoli alunni che è andato a schiantarsi contro il tir che lo precedeva lungo la A36 nel Comasco, in territorio di Lomazzo, vicino allo svincolo per la A8.

Ad avere la peggio, la maestra che accompagnava i bambini, tutti tra i 6 e i 7 anni, che tornavano da una gita organizzata dalla loro scuola, la elementare Giovanni Pascoli di Cazzago Brabbia, in provincia di Varese. La donna – Domenica Russo di 44 anni – sedeva accanto al conducente ed è rimasta incastrata, morendo sul colpo. L’autista è stato invece trasportato in codice rosso con un elicottero all’ospedale Circolo di Varese.

Due bambini sono invece stati soccorsi in codice giallo: uno portato all’ospedale Sant’Anna di Como, l’altro trasferito in elisoccorso al San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenute una decina tra ambulanze e auto mediche, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e pattuglie della polizia stradale da Como e da Busto Arsizio.