Morte di Domenica Russo nell’incidente tra tir e scuolabus, l’autista è indagato per omicidio stradale

È indagato per omicidio stradale l’autista di 60 anni che lo scorso lunedì 19 maggio era alla guida dello scuolabus che nella Pedemontana all’altezza di Lomazzo (Como) è sbandato schiantandosi contro la parete di una galleria e provocando la morte della maestra 43enne Domenica Russo.

La dinamica dell’incidente è al momento ancora al vaglio degli inquirenti: non è chiaro infatti cosa abbia provocato il tamponamento tra il bus e il tir a cui poi è seguito lo schianto in galleria. Tra le ipotesi ci sono un malore del conducente, un colpo di sonno, una distrazione oppure un guasto. L’uomo, uscito gravemente ferito dall’incidente, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale Circolo di Varese, dove si trova tutt’ora. L’autista, già sottoposto ai test tossicologici, sarà sentito appena le sue condizioni di salute lo permetteranno.

Lo scuolabus, che quel giorno trasportava 30 alunni di età compresa tra i 6 e i 7 anni oltre alla maestra accompagnatrice, stava tornando da una gita al museo del cavallo giocattolo di Grandate, in provincia di Como. Una gita a cui aveva partecipato tutta la scuola “Pascoli” di Cazzago Brabbia, 73 bambini in tutto divisi su due bus (il secondo rimasto estraneo ai fatti). Da quanto riporta Il Corriere della Sera, uno tra i piccoli testimoni dell’incidente, un bambino di 9 anni che era a bordo del bus coi compagni, ha ricostruito così al padre quel drammatico momento: “È stato tutto molto veloce, come una brusca frenata, col pullman che sembrava sbandare prima a destra poi a sinistra. In tanti, fra i miei amici, si sono messi a urlare. Alla fine gli ho detto di non fare così, che gridando avremmo solo peggiorato le cose”.

“Agiremo su due fronti – ha spiegato la preside Simona Piraino -, in primo luogo vi sarà un’assistenza specifica ai bambini dell’autobus coinvolto nell’incidente. Un secondo team si occuperà delle scolaresche a bordo del secondo mezzo che lunedì ha fatto regolarmente rientro in paese intorno alle 17”. Proseguono le indagini coordinate dal sostituto procuratore di Como Simone Pizzotti e affidate alla Polstrada, col sequestro dei due mezzi coinvolti e l’esame autoptico sul corpo della maestra. Il sindaco del paesino nel Varese, Davide Bossi ha intanto annunciato il lutto cittadino il giorno del funerale di Domenica Russo.