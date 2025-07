Il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ha parlato in Aula alla Camera di Francesca Albanese, destinataria di sanzioni da parte degli Stati Uniti per i suoi racconti della situazione a Gaza. “Con i vostri silenzi state diventando complici di chi sanziona chi il patriota lo fa davvero”, attacca Conte. “Lei racconta con coraggio quello che sta accadendo, il genocidio a Gaza e gli abusi in Cisgiordania – spiega Conte – Voi che non avete il coraggio di sanzionare Israele ora avete scelto di stare zitti”.

“Meloni non ha detto una parola per difendere una cittadina italiana” come Francesca Albanese”. Noi “la candidiamo al Nobel per la pace“, annuncia Conte. Per poi concludere: “Abbiate la dignità di difendere i cittadini italiani, l’Italia che mostra il coraggio che voi non avete, che non si arrende quando voi diventate complici, che non si piega ai più forti quando voi vi piegate ai loro piedi. Viva Francesca Albanese, viva l’Italia che ci onora”