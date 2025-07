Doppi pagamenti all’Asp di Reggio Calabria, tutti assolti gli imputati del processo “Fiscer”

In Appello cadono le accuse per gli imprenditori “Studio Radiologico sas di Fiscer Francesco” di Siderno e per gli ex dirigenti dell'Azienda sanitaria provinciale: 7 assolti e beni restituiti. In primo grado c'erano state già 10 assoluzioni.